Eskişehir'de buzağı kurtarma operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 10 metrelik lüle taşı maden kuyusuna düşen buzağı, 6 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Özgün, büyükbaş hayvanlarını meraya çıkarmak üzere çobana teslim etti. Akşam saatlerine kadar otlayan hayvanlar, lületaşı maden ocaklarının bulunduğu bölgeye geldi.

Bu sırada yumuşak toprak zeminin kayması sonucu bir buzağı, yaklaşık 10 metre derinliğindeki terk edilmiş lüle taşı maden kuyusuna düştü.

Buzağı sahibi Özgün'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen AKUT, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda buzağı bulunduğu yerden kurtardı.