Eskişehir'de asayiş uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 43 parkta yapılan asayiş uygulamasında bin 25 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, haklarında arama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sütlüce, Esentepe, Yeşiltepe ve Uluönder mahallelerindeki 23 parkta gerçekleştirilen uygulamada 474 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 141 araç incelendi, aranan 4 kişi yakalandı. Uygulama sırasında düğünde havaya ateş eden 1 kişi, kullandığı pompalı tüfekle ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 parkta yapılan uygulamada da 551 kişinin GBT'si gerçekleştirildi, 105 araç incelendi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.