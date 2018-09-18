Eskişehir Senfoni Orkestrası'nın 100 afişi sergilenecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası kurulduğu 2002 yılından itibaren gerçekleştirdiği yüzlerce konserin afişleri arasından seçilen 100 afiş, sezon açılış konserinin öncesinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye'nin tanınmış şefleri, müzisyenleri ve sanatçılarıyla gerçekleştirdiği konserlerle kentin kültür ve sanat yaşamını yücelten, ülkenin tanıtımına katkılarda bulunan ödüllü Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştirdiği 500'e yakın konserden seçilen 100 afişten oluşan "100 Afiş Sergisi" açılacak.

Senfoni Orkestrası, kurulduğu 2002'den bugüne seçilmiş 100 afiş, 2018-2019 sezon açılış konserinin hemen öncesinde klasik müzikseverlerin belleklerini tazelemek adına Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde 21 Eylül'de saat 19.00'da izlenime sunulacak.

Sergi, 30 Eylül'e kadar açık kalacak.