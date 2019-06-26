Eskişehir için sağanak uyarısı

ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Eskişehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.

