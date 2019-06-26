Eskişehir için sağanak uyarısı

ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Eskişehir çevrelerinde beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin...
ANKARA (AA ) - Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.