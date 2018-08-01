Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis

- FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski TRT çalışanlarının davasında 10 sanığa 6 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi - Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir sanığa verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı - Bir sanığın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, 9 kişinin dosyası ayrıldı