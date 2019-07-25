Eski Karapınar Devlet Hastanesi yıkılıyor

KONYA (AA) - Yıkım kararı alınan İpekçi Mahallesi'ndeki eski Karapınar Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, bu konuda şunları söyledi:

"Geçen hafta içerisinde yıkımına başlanan Karapınar Devlet Hastanesi yıkımının en geç bir ay içerisinde tamamlanacaktır. 8 bin 200 metrekarelik arsa içerisinde yer alan eski Karapınar Devlet Hastanesi'nin yerine yatırım planında yer alan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve ileriye yönelik sağlık tesislerimizin yer alacağı Sağlık Kompleksi inşa edilecektir. Sağlık Kompleksi proje şu an çizim aşamasında olup, önümüzdeki zamanlarda Sağlık Bakanlığınca ihalesi yapılarak inşasına başlanacaktır."