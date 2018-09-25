Eski düğün adetlerini canlandırdılar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni evlenen çift, düğünlerinde unutulmaya yüz tutmuş düğün geleneklerini yaşattı.

Sorgun Bedirbaba Mahallesi'nde dünya evine giren Sinem Mustafa Baran çiftçinin düğününde geçmiş yıllara ait gelenek ve görenekler yeniden canlandırılarak düğüne katılanlara unutulmaz anlar yaşatıldı.



Düğünde damat, urganla gelin arabası çekerken, sağdıca mercimek saydırma cezası verildi, damadın arkadaşları ise yoğurt içinde para bulma oyunu oynayıp eğlendi.

Damat Mustafa Baran, düğününde Türk örf ve adetlerini ellerinden geldiğince yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Düğünlerin artık tek düze bir eğlence anlayışı ile yapıldığını anlatan Baran, "Eski düğünlerdeki gibi doğaçlama oyunlar yok. Arkadaşlarımız bunları yeniden hayata geçirebilmek için benim düğünümde bazı oyunlar hazırlamışlar. Bana urganla gelin arabası çektirdiler. Sağdıca verilen mercimek saydırma cezası da yine hoş geleneklerimizden biridir. Sağdıç mercimeğin sayısını doğru bilmediği için gecenin sonunda elbiseleriyle havuza atıldı. Yine damat odalarının vazgeçilmezi olan yüzük oyunu da bu eğlencelerimize renk kattı." dedi.

