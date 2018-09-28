Eski CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Atabey, parti teşkilatını eleştirdi

ANKARA (AA) - CHP'nin eski Gölbaşı İlçe Başkanı Nuriye Atabey, partisinin ilçe yönetimini değerlendirerek, "Yerel seçime bu yönetim nasıl gidecek?" dedi.

Atabey, Gölbaşı Belediye Başkanlığı aday adayı olmak için istifa eden Bülent Elikesik'in yerine gelen İbrahim Karaca'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Baskı ve tehditle yönetimin istifaya sürüklendiğini savunan Atabey, "O dönem vakitleri olmadığını ileri sürerek istifa eden yöneticiler daha sonra Bülent Elikesik yönetiminde yer aldılar. Şu anki yönetim seçimle gelen bir ilçe başkanını düşürerek koltuklarında oturmaktadırlar. Bunu tek başlarına yapmadılar. Bir takım bölge milletvekilinin desteği ile el birliği ve işbirliği ile beni düşürüp yönetime oturdular." diye konuştu.

- Apar topar seçim oldu

Elikesik'in istifasının ardından yeni ilçe başkanını partilerine zarar verecek şekilde seçildiğini aktaran Atabey, şunları kaydetti:

"Oysaki hem tüzüğümüzün ilgili maddesinde hem de partimizin teamülleri gereği bunu kamuoyu ile paylaşmaları gerekiyordu. Elbette yönetim ilçe başkanı seçecekti. Ama tüzükte açık bir şekilde der ki 'herhangi bir üye de aday olabilir.' Yani ille yönetimden seçilmesi gerekmiyordu. Bülent Elikesik'in istifa ettiği gün apar topar İbrahim Karaca'yı ilçe başkanı olarak seçtiler."

İbrahim Karaca'nın parti içi bir darbe ile CHP Gölbaşı İlçe Başkanı yapıldığını ileri süren Atabey şöyle devam etti:

"Ben bir buçuk yıldır suskunluğumu koruyorum. Acaba mı dediğim noktalarda en son darbe gibi içeriden bir ilçe başkanı seçmeleri bana artık bunu kamuoyu ile paylaşma vaktimin geldiğini hatırlattı. Gölbaşı’nın potansiyeli ciddiye alınmadan, sol değerler kucaklanmadan, geçmişi olmayan bir adayı da ilçe başkanı olarak seçiyorlar. Kamuoyuna soruyorum. Yerel seçime bu yönetim nasıl gidecek?"

- Yerel seçime nasıl gidecekler

Atabey, partililerine "ayak oyunları ile yönetime gelen bu ekip yerel seçime nasıl gidecek?" sorusunu da yönelterek şu eleştirilerde bulundu:

"Bundan sonra CHP yerel seçime yürüyor. Nasıl yürüyecek? Bu ayak oyunları ile nasıl gidecek? Bir şey daha söyleyeyim, benim yönetimimden bu yönetime geçenler bu olanlara ses çıkartmayanlar arasında meclis üyeliği sözü alanlar da var. Bülent Elikesik benim ilçe başkanlığı dönemimde vaktim yok diyerek istifa edenlere meclis üyeliği sözü verildi. Oldu bitti bir adaylık süreci ve oldu bitti meclis üyelerine karşı ben kamuoyunu uyarıyorum. Pazarlıklar yapıldı ve sözler verildi. Benim bir şey söylememe gerek yok, beni ağır bir darbe ile indirdiler yönetim listelerine bakın bu arkadaşların çoğu şu anki yönetimdeler."

CHP İlçe yönetiminin bulunduğu durumda devam etmesi halinde eleştirilerini sürdüreceğini aktaran Atabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir buçuk yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ahbap çavuş ilişkileri ve bölge milletvekilleri desteği ile bunun altını çiziyorum gerek benim düşürülme sürecimde gerek sonrasında, genel merkez bazında bölge milletvekilleri şu anki ekibe destek olmak suretiyle Gölbaşı’nda bu tablonun çıkmasına imkan ve zemin hazırlamışlardır. Bu yönetimin ilçe danışma toplantısında hepimiz vardık. Bu yönetim 50 kişiyi salona toplayamazken yerel yönetime nasıl yürüyecek ben merak ediyorum. Son olarak CHP'de bir oldu bitti ve atama ile belediye başkan adayı atamasına son derece karşıyım."