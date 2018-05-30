Eski Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Sanık Memduh Boydak, savunmasında, örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettiğini, 60-70 kişinin bulunduğu bir ortamda cuma sohbetine katıldığını ardından döndüğünü belirtti.

Savcının hazırladığı mütalaada, örgütün üst düzey mütevelli heyetinde yer aldığının iddia edildiğini aktaran Boydak, şunları kaydetti:

"Tek suçum kapatılan Melikşah Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı yapmam. Keşke yapmasaydım. Örgütün talimatıyla bu görevi kabul etmedim. Üniversitede yasa dışı bir faaliyet yapıldıysa bundan kesinlikle bilgim yok. Birtakım alçaklar yanlış bir şey yapmışsa onları lanetliyorum. Kullanılmış olabilirim. Üniversitenin kuruluş aşamasında Sıktı Baş (örgütün firari Kayseri il imamı) yoktu. Sonra kendisi de kaçak olan İlhan Miraboğlu'nun 'Bu insan iyidir.' demesiyle bu şahıs üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldı. Üniversitede yasa dışı bir şey yapıldıysa beni kandırarak yapmışlardır. Keşke burada bulunmasaydım."

Sıtkı Baş'ın, kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarının başkanı olarak kendisine tanıtıldığını öne süren Boydak, "Zaman zaman il imamı olduğu yönünde duyumlarım oldu. O dönemde cemaate yönelik bir olumsuzluk olmadığı için kendisine bir tavrım olmadı. Arkadan iş çevirip alçaklık yaptıysa bilemem. Kaçtığına göre bir şeyler yaptı." diye konuştu.

Savcının mütalaasında, Boydak Holding ve bağlı şirketleri terör örgütünün amaç ve talimatları doğrultusunda kullandıkları gerekçesiyle kendilerinin bu şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini (el koyma) istediğini anımsatan Boydak, mahkemenin bu hukuksuzluğu gidereceğine inandığını söyledi.

Sanık Boydak, 15 Temmuz sonrası örgütle irtibatlı ve iltisaklı dernek ve vakıflara yardımda bulunmaya devam ettiği yönündeki iddianın da doğru olmadığını öne sürerek, kendi bünyelerinde yer alan vakıflar ile o dönem kapanmamış olan aralarında Kimse Yok mu Derneğinin de bulunduğu 2 derneğe yardım yaptığını belirtti.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.