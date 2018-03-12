"Eşitlik İçin Konuş! Şimdi Tam Zamanı" etkinliği

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletlerin Türkiye Ofisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Eşitlik İçin Konuş! Şimdi Tam Zamanı" programı düzenledi.



Cer Modern'deki etkinliğin açılış konuşmalarını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu yaptı.

Sollorano konuşmasında, program için kırsal kesimlerden gelen kadın çiftçileri selamlayarak "Siz bu ülkenin bel kemiklerinden birisiniz." dedi.

Kadınlar Günü'nün aslında 8 Mart'ta olduğunu ancak bunun ötesine geçmek için programın bugün düzenlendiğini söyleyen Sollorano, "Tek bir gün yeterli değil çünkü hepinizin yaptığı işleri tek bir güne sığdırmak mümkün değil." dedi.

Sollorano, BM üyesi devletlerin 8 Mart'ı Uluslararası Kadınlar Günü olarak kabul ettiğini anımsatarak "Bu tarihte dünyanın bütün hükümetleri eşitsizlik olduğu konusunda mutabık kaldı. Eğer eşitsizlik olmasaydı böyle bir güne de ihtiyaç kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin her birinde kadınların oynaması gereken bir rol olduğuna dikkati çeken Sollorano, "İşte bu yüzden hepimiz bu hedeflere ulaşma yolunda birlikte çalışmalıyız. Böylece bir gün kadın erkek ortaklığının olduğu günlere ulaşabiliriz." diye konuştu.

Sollorano, kırsal kesimden gelen kadınların hayatlarını kendi ellerine aldıklarını ve bu yola kocaları, babaları ve oğulları ile çıktıklarını vurgulayarak "Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır derler. Bu olayda tam tersi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özellikle bu yıl kadın sorunlarını ele aldığını belirten Sollorano, "Biz BM temsilcileri olarak, Türkiye, kadın erkek eşitliğinin üzerinde durduğu için memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Program, "Eşitlik için Çalışanlar: Değişimin Öncüsü Kadınlar Konuşuyor" etkinliği ve BM kuruluşlarının sahada yürüttüğü kadının güçlenmesi projelerinden fotoğrafların yer aldığı sergiyle devam etti.