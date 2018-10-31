Eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde M.A. ile eşi L.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma...