Eşi ve kayınvalidesini öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

ANKARA (AA) - Ankara'da 8 Aralık 2018'de eşi Mehtap Er ve kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı tabancayla öldürdüğü, küçük oğlunu ve baldızını yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Rıza Er, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında, Mehtap Er ile boşanma aşamasında olduklarını, ayrı kaldıklarını, eşinin kendisine yönelik mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığını anlattı.

Müşterek çocuklarını olay günü beraber vakit geçirmek üzere aldığını belirten sanık Er, "Evde oynarken çocuğumun 'Ramazan baba işe gitti, eve dönecek.' dediğini duydum. Karıma mesaj attım, çocuğumun neden başkasından 'baba' diye bahsettiğini sordum. O da cevaben, 'Sen bu cümleyi attın ama tutturamadın. Başka birileri var, o kişi Ramazan değil.' diye yazdı." şeklinde konuştu.

Kadının, çocuğu geri getirmesini istediğini söyleyen Er, "Mehtap Er pavyonda çalışıyordu. Daha önce görüşmeye gittiğimde beni iki kişiye dövdürmüştü. O yüzden çocuğu götürürken ruhsatsız silahı yanıma aldım." dedi.

Evin kapısında Mehtap Er'e, çocuklarının neden başkasından "baba" diye bahsettiğini sorduğunu, onun da "Seni ilgilendirmez. İstediğine baba der." cevabını verdiğini, ayrıca kendisinden bin 500 lira istediğini, aksi halde çocuğu göstermemek ve boşanma davasını çekişmeli hale getirmekle tehdit ettiğini savunan Er, kapıya gelen kayınvalidesinin de kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Kendisini kaybederek tabancayı çıkardığını ve konuşmak için içeri girmek istediğini öne süren Er, "Salonda Mehtap, kayınvalidem, baldızım ve oğlum karşımdaydı. Mehtap Er elimdeki tabancayı almak için müdahale etti. Tabancanın yönü iradem dışında değişti ve tetiğe istem dışı bastım. Mermi, G.K'ye isabet etti. Kayınvalidem de üzerime bıçakla gelmişti. Tabanca patladığı esnada Mehtap Er ve kayınvalidem hücum etti. Ben de rastgele ateş etmeye başladım ama karşımdakiler Mehtap Er ve Muazzez Kınay'dı. Oğlumun yaralandığını fark etmedim." diye konuştu.

Er, olayın ardından panikle kaçtığını, silahı çöpe attığını, birkaç gün sonra teslim olduğunu söyledi.

Maktulle beş yıl evli kaldıklarını, bu sürede kendisinin aldatıldığını savunan Rıza Er, "Bu davranışlarını, çocuğumun geleceği adına önemsemeyerek evliliğimi sürdürmeye çalıştım." dedi.

- "Ablamı dövüyordu"

Sanığın savunması alınırken 18 yaşından küçük baldız G.K, avukatının talebiyle salondan çıkartıldı.

Er'in ardından psikolog eşliğinde beyanı alınan G.K, sanığın evin kapısına gelmesinden sonra silahı ablasına yönelterek "İçeri geçin" dediğini ifade etti.

G.K, "Silahı bize doğrultunca annem 'Yapma' diye bağırdı. Annemin sanığa hakaret ettiğini duymadım. Salona geçtik. O sırada silahı bize doğru tutuyordu. Kulağımı ve gözlerimi kapatarak, başımı önüme eğdim. Nasıl ateş ettiğini görmedim." diye konuştu.

G.K, olayda kolundan ve kalbinin üzerinden yaralandığını bildirdi.

Duruşmada, "tanık" olarak dinlenen maktul Mehtap Er'in diğer kız kardeşi N.C.Ç. ise cinayet sırasında evde olmadığını belirtti. Ablasının başkalarıyla gönül eğlendiren biri olmadığını, pavyonda çalışmadığını söyleyen tanık, "Gazinoda çalışan benim." dedi.

Sanığın evi geçindiremediği için ablasının garsonluk yaptığını ifade eden N.C.Ç, Rıza Er'in, ablasını iki yıldır dövdüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, Rıza Er'in tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Rıza Er'in iki kişiyi "kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, iki kişiyi ise "silahla kasten yaralamak" suçundan 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor.