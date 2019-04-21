Esenkayalı kadınlar kahvaltıda buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenyaka köyünde yaşayan kadınlar, kahvaltı programında bir araya geldi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Esenyaka Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kahvaltı programı, köyün çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Geçen yıl başlatılan etkinliğin gelenek haline getirilmesi için çalıştıklarını aktaran Dernek Başkanı Ahmet Keleş, "Bu yıl Anneler Günü'nün ramazan ayına gelmesi dolayısıyla etkinliğimizi önceden yapmak için bir araya geldik. Etkinliğimize, köyde yaşayan genç, yaşlı tüm bayanlarımızın katılması bizleri mutlu etti. Gurbette yaşayan Esenyakalılar olarak sılayı rahim etmeyi kendimize borç biliyoruz." dedi.

Köy muhtarı Ayhan Sağlam ise "Sıla ile gurbet arasında köprü oluşturan derneğimizi bu organizasyonu tertip etmesinden dolayı kutluyorum. Güzel bir organizasyona imza atıyorlar. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliği her zaman güçlü tutacaktır." dedi.

Kadınlara çeşitli hediye verilen programda, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla kene ısırmalarında yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşür de dağıtıldı.