Esed rejiminin hava saldırısında dört çocuğunu kaybetti

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda dört çocuğunu yitiren anne ve babanın yakarışı yürek burktu.

Esed rejimi, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 9 sivili daha katletmişti.

Cisr eş Şuğur ilçesindeki saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, bir anne babanın dört çocuğunu birden bu bombardımanda kaybettiği anlaşıldı.

Evlerini yıkan saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan anne ve babanın, çocuklarının çarşaflara sarılı cansız bedenlerine sarılarak feryat ettiği görüldü.

Çocukların isimlerinin Meram, Merve, Muhammed ve Aya olduğu öğrenildi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.