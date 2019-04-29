Erzurumlu minik sporcular İstanbul’da

İSTANBUL (AA) - Koç Spor Fest'in şubat ayında düzenlenen Kış Oyunları etabında Setur'un sosyal platformu Seturday'in özel yarışına katılan Erzurumlu 23 minik sporcu, İstanbul’da Setur'un misafiri oldu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Seturday, seyahatseverlerin en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşma imkanı sağlayan vizyonu doğrultusunda minik sporculara daha önce deneyimlemedikleri unutulmaz bir seyahat imkanı sundu.

25-27 Nisan'da İstanbul’da ağırlanan, 8-14 yaş arasındaki minik sporcular, şehrin tarihi ve önemli noktalarını gezerken baharın tadını da doyasıya çıkardı.



İstanbul’da, Miniatürk, Rahmi M. Koç Müzesi, Ayasofya Müzesi, Hipodrom, Sultanahmet Cami ve Kız Kulesi’ni gezerek tekne ile boğaz turuna çıkan çocuklar için 26 Nisan Cuma günü Rahmi M. Koç Müzesi içinde yer alan Halat Restaurant’ta bir "Hoşgeldiniz Partisi" düzenlendi.

Setur tarafından düzenlenen etkinliğe Erzurumlu minik sporcuların yanı sıra Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, Setur Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Faik Umay, Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay, Erzurum Kayak Kulubü Başkanı Atakan Alaftargil, Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, As Başkanı Burak Midilliç, Baş Antrenör Mustafa Topaloğlu, Antrenör Efe Mert Delibaş, Seturday yazarları Nilay Örnek, Sinan Hamamsarılar, Setur çalışanları ve basın mensupları katıldı.





- Gezginlere yönelik sosyal platform





Hoşgeldiniz Partisi'nin ardından İstanbul turuna devam eden sporcular, Setur'un deneyimli rehberi Ozan Tuncer’in eşliğinde hem yeni bilgiler edindi hem de eğlendi.

Setur’un geçen yıl hayata geçirdiği Seturday, bilinen rotaların bilinmeyen yönlerini sunan, yeni deneyimler ve özel tatil içerikleri arayanların buluşma noktası olan gezginlere yönelik sosyal platform olma özelliği taşıyor.

Koç Topluluğu’nun 80. yılı olan 2006’da Koç Holding tarafından 10’un üzerinde topluluk şirketinin katılımıyla başlatılan ve 14 yıldır aralıksız devam eden Türkiye’nin "en geniş katılımlı" spor organizasyonu Koç Spor Fest’in Kış Oyunları, 20-24 Şubat'ta Erzurum Palandöken’de tamamlandı.



Türkiye’de kayak ve snowboard kategorilerinde, üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyonu olan Koç Spor Fest Kış Oyunları, 600’e yakın sporcuyu ağırladı. Koç Spor Fest’in bahar etabı ise 18 Nisan’da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde başladı.

Tekirdağ’ın ardından Van, Hatay, Burdur, Antalya ve Muğla’ya olimpiyat havasını taşıyacak olan Koç Spor Fest’in Büyük Finalleri ise bu yıl, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle 13-14 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleşecek.





- "Unutamayacakları güzel bir deneyim yaşatmak istedik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Sönmez, Setur olarak sporcu minikleri İstanbul'da ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, çocuklara unutamayacakları güzel bir deneyim yaşatmak istediklerini kaydetti.

Setur olarak minik sporcuları böyle özel bir organizasyonla ağırlamanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Sönmez, çocuklarla sohbet ederek, onlarla vakit geçirerek enerji ve mutluluklarını hissetmenin de büyük bir keyif olduğunu dile getirdi.



Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de, "Genç sporcularımıza bu motivasyon kaynağını sağlama fırsatını sunan ve onları yepyeni bir deneyime kavuşturan başta Koç Holding olmak üzere Setur’a, Seturday’e ve Ahmet Sönmez’e bir kez daha teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.





