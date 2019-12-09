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Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli
Erzurum ile Iğdır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Genel 09.12.2019, 14:51
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da gece saatlerinde başlayan sis sabah yoğunlaştı.
Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis yüzünden Erzurum Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Iğdır'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle öğleden sonra İstanbul-Iğdır ile Ankara-Iğdır arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Sis yüzünden Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.
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