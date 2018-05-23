ERÜ'nün böbrek nakli ruhsatının iptal edildiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, böbrek nakli için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatın geçerli olduğu ve iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastanelerinin böbrek nakli ruhsatının iptal edildiği yönünde haberler yer aldığını belirtti.

Bu haberlerin tümüyle asılsız olduğunu ifade eden Doğru, şunları kaydetti:

"Asılsız haberlerle ilgili büyük üzüntü duymaktayız. Kayseri Tabip Odası Başkanı ve aynı zamanda üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Per'in yersiz açıklamalarından oluşan bu tür haberleri hayret ve ibretle karşılamış bulunmaktayız. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz adına Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatımız geçerli olup, iptali söz konusu değildir. Sayın Per'in bu beyanı hangi amaçla ve niçin yaptığı anlaşılamamıştır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, sadece Kayseri'nin değil, tüm çevre iller de dahil 3 milyonun üzerinde nüfusa tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeyen çalışan üçüncü basamak sağlık kuruluşudur. Halka nasıl daha iyi sağlık hizmeti verebiliriz? Eksiklerimizi nasıl tamamlarız? Bunun kaygısında olmamız gerekirken asılsız beyanlarla ortaya iddialar atılmakta ve bu sürekli hale getirilmektedir. Hastanemizle ilgili bahsi geçen haberin tamamen asılsız olduğunu kamuoyuna bildiririz."