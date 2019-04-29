KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Endüstriyel Tasarım Kulübü tarafından "Tasarım Fest 19" etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, öğrencilerin her türlü etkinliğine katkı verdiklerini belirtti.

Sanayideki özellikle yenilikçi fikirlerin inovatif ürünlere dönüşme sürecinde tasarım aşamalarının son derece önemli olduğunu belirten Kılıç, "Kullanıcının bu fikirleri benimseyip bu inovatif ürünleri kullanabilmesi anlamında, müşteriye bunları nasıl sunulacağını belirten süreçler tasarım aşamasında geçiyor. Başarılı bir tasarım o ürünü çok iyi pazarlattırıp müşteri ile buluşturabilirken tasarım sürecinde yaşanan sıkıntılar ve iyi bir sunma olayının gerçekleşmemesi ise maalesef bu ürünün başarısızlığına götüren sürece yol açabiliyor. Bu yüzden de ülkemizdeki firmalarda son yıllarda artan bir trend var. O trend de tasarım merkezlerinin kurulması yönündedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlik, ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun'un moderatörlüğünde "Tasarımdan Üretime Biçilen Roller" konulu panel ile devam etti.



Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Turkuaz Seramik AŞ Yönetim Kurulu üyesi Kürşat Özkaya, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.