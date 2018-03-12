ERÜ'de Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Kayseri Şubesi tarafından Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde düzenlenen etkinlikte, hastalara solunum egzersizi yaptırıldığı bildirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, obstrüktif akciğer hastalığının Türkiye’de önemli bir sorun olduğunu ve özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda daha sık görüldüğünü belirtti.



Her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliklerinin yapıldığını anımsatan Gülmez, şunları kaydetti:

"Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Bundan dolayı bacak hareketleri, kol hareketleri ve nefes hareketleri yapmamız ve bunu bir hayat şekli haline getirmemiz gerekir."