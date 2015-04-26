Eroğlu, Göztepe’yi Tebrik Etti

Orman ve Su İşleri Bakanı ve İzmir Milletvekili Adayı Veysel Eroğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Göztepe’yi tebrik etti.Partisinin İzmir İl Başkanlığına yaptığı ziyarette konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı ve İzmir Milletvekili Adayı Veysel Eroğlu, bugün oynanan Kırklarelispor maçını 3-1 Kazanan Göztepe’nin şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine tebrik ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Göztepe’ye kazandırdık geldik. Görüyorsunuz değil mi? Havamız yeterli, rüzgarımız yeterli, Göztepelileri tebrik ediyoruz. Ama Karşıyaka’yı da seviyoruz. Tabi Altınordu da var, bütün takımlarımızı seviyoruz.”