Son Dakika

Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı

- Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay Genel Başkanlığa tekrar seçildi

Genel 07.12.2019, 18:44
Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı
banner230

ANKARA (AA) - Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun bir otelde düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda 289 delege oy kullandı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı. Ergün Atalay, geçerli oyların 236'sını alarak yeniden genel başkan oldu.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, delegelere hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

#Ergün Atalay #seçim #Türk-İş Konfederasyonu 23.Olağan Genel Kurulu
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@