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Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı
- Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay Genel Başkanlığa tekrar seçildi
Genel 07.12.2019, 18:44
ANKARA (AA) - Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi.
Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun bir otelde düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda 289 delege oy kullandı.
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, delegelere hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
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