Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

KONYA (AA) - Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi Cumhur İttifakı'nın başarısı Yalıhüyük ilçesinde coşku ile karşılandı.

Yalıhüyük AK Parti Koordinasyon Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer, konvoyla ilçede tur attı.

AK Parti İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin, seçim için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de yüksek bir oranla başarıya ulaştık" diyen Pişkin, "Vatandaşlarımız sandıkta gereken mesajı verdi. Cumhurbaşkanımızla 'devam' dedi. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından seçmenler Türkiye’ye damgasını vurdu. Sevinçliyiz, mutluyuz. Hep birlikte milletimiz için çalışacağız." dedi.

