Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı Konya'da büyük coşkuyla kutlanıyor.
Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce AK Partili, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı.
Genç, yaşlı, çocuk her kesimden vatandaşın katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Kent merkezinde yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile şehir turu yapılmasının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
Ardından AK Partili Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Leyla Şahin Usta, Hacı Ahmet Özdemir ve Halil Etyemez, meydana kurulan dev ekrandan vatandaşlara seslendi, kutlamalara eşlik etti.