Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

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