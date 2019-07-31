Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu - Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.