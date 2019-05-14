Erdoğan, çiftçilerle iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk, 662 trilyon yağlık ayçiçeği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bitkisel üretimde başta buğday, mısır, çeltik ve ayçiçeği olmak üzere birçok üründe cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarını kırdıklarını belirterek, 2002'de 97 milyon ton olan bitkisel üretimi 2019'da 122 milyon tona çıkardıklarını, 2023'te bu rakamı 140 milyon tona getirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagiller üretimini 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştırmakta kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Büyükbaş hayvan sayısını 2019'da 17,5 milyon başa, 2023'te ise 19 milyon başa çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde 2002 yılında 32 milyon baş olan küçükbaş hayvan sayısını, 2019 yılında 53 milyon başa, 2023 yılında ise sürü büyütme projemizle 100 milyon başa yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Süt üretimini 2023'te 24 milyon tona, kırmızı et üretimini ise 1,7 milyon tona taşıyacaklarının altını çizen Erdoğan, üretimdeki artışlar sayesinde kişi başı süt tüketiminin 122 litreden 258 litreye yükseldiğine dikkati çekti.

Erdoğan, aynı şekilde kırmızı et tüketiminin 6,1 kilodan 15 kiloya çıktığını belirterek, "Halen et fiyatlarının arzu ettiğimiz seviyelerde olmadığını biliyorum. İnsanımıza eti uygun fiyattan yedirmekte kararlıyız. Bununla ilgili üreticilerimizin taleplerini de dikkate alarak maliyetlerinizi düşürecek, üretimi teşvik edecek politikalara daha fazla ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

- "Rakamlar dünya fiyatlarının üzerindedir"

Bu sene buğday ve arpa alım fiyatını erkenden açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen yıl ton başına bin 50 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Kaliteli ürüne verilen yüzde 4'e varan prim ve ton başına 200 lirayı geçen desteklerle üreticimiz ton başına bin 600 lira gelir elde edebilecektir. Her ne kadar muhalefet bilmeden konuşsa da bu rakamlar dünya fiyatlarının üzerindedir." dedi.

Arpa alım fiyatının da yüzde 33 artışla ton başına bin 100 lira olarak belirlendiğini, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere buğday ve arpa için yaklaşık 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını bildirdi.

- Tarım Şurası eylülde toplanacak

Bayrama kadar yapılacak desteklerin müjdesini de veren Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk desteği, 662 trilyon yağlık ayçiçeği desteği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz. Böylece toplamda 3 milyar 447 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız. Bunun yanında Türk çiftçisini teknolojik bakımdan daha avantajlı konuma getirecek projeleri de tek tek hayata geçiriyoruz.

Ülkemizin ilk ve hem milli hem yerli elektrikli traktörünün prototipini tamamladık. Daha neler olacak neler, yakın zamanda tanıtımını yapacak, akabinde seri üretime geçeceğiz.

Ayrıca 2004 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen Tarım Şurasını da eylül ayında topluyoruz. Tüm paydaşların katılacağı şurada hem son 10 yılın kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak hem de gelecek döneme dair yol haritamızı çıkaracağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasat döneminin ülkeye ve millete hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunarak, üreticilere bereketli bir yıl, hayırlı bol kazanç diledi.

(Bitti)