Erciyes'te kurtarma tatbikatı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da düzenlenen tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'ye bağlı arama, kurtarma ve pist güvenliği ekipleri, AFAD, AKUT, itfaiye, 112 Acil Servis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ortak çalışma yaptı.

Tatbikat senaryosu gereği, operatör odasında çıkan yangın nedeniyle 2 bin 300 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 8 kişi, ekipler tarafından halatlar yardımıyla tek tek indirildi. Operatör odasındaki yangın da itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda düzenlenen tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Yeni sezonu karşılamak için Erciyes AŞ ve kentteki bütün arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamladık. Kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele edilen ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Bu tatbikatı ilgili kurum ve kuruluşları işin içine katarak gerçekleştirdik. Erciyes her ne kadar son teknolojiye sahip olsa da çıkabilecek bir aksiliğe karşı müdahale edebilmek için buradayız. Her sene sezondan önce Erciyes AŞ çalışanlarımız, jandarma, AKUT, AFAD ve 112 gibi bu işle uğraşan değerli kurumlarımızı bir araya getirerek hazırlıklarımızı son noktasında tamamlıyoruz. Bugün de senaryo gereği yangın çıkması ve bundan dolayı yaralıların oluşması ve o yangın neticesinde duran liftimizden insan kurtarmayla alakalı bir tatbikat yaptık ve başarıyla neticelendi."

AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say da tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini ve ekiplerin yeni sezona tamamıyla hazır olduğunu dile getirdi.



Yaklaşık bir saat süren tatbikata 50 kişilik ekip katıldı.