Erciyes'e eylülde kar yağdı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na eylül ayında kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, gece kara dönüştü.

Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine mevsimin ilk karının yağmasıyla zirvenin küçük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla şehir merkezindeki hava sıcaklığı da yaklaşık 18 dereceye düştü.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2018, 11:35