EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü

- EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da katıldı