EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü

GAZİANTEP (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.
Gaziantep'te tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Türkmen Yılmaz (89) için, ilçeye bağlı Kesiktaş Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.
Türkmen Yılmaz'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.
Öte yandan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz cenaze namazı öncesinde, baba evinde taziyeleri kabul etti.