"Engelsiz Hayatı Kodla" projesine ödül

KAYSERİ (AA) - Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Engelsiz Hayatı Kodla" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Lisenin bilgisayar bölümünde eğitim gören engelli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından sunulan robotik kodlama projesi, bakanlığın eğitimde yenilikçi, iyi örnek teşkil eden çalışmaların ödüllendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her sene düzenlediği "Eğitim ve Öğretim de Yenilikçilik" ödülleri yarışmasına katıldı.

"Engelsiz Hayatı Kodla" isimli proje, öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde bakanlık ödülüne layık görüldü.

Ankara ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ödüle layık görülen proje sahiplerine başarı belgesi takdim etti.