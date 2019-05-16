Engellilerin askerlik heyecanı

ESKİŞEHİR/YALOVA (AA) - Eskişehir ve Yalova'da engelli vatandaşlar "bir günlük temsili askerlik" uygulaması kapsamında yemin etti.

Eskişehir Jandarma Komutanlığındaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Eskişehir ve Bilecik'ten 46 engellinin yemin töreni gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kutsal askerlik görevini yerine getirenlerin, bunun haklı gururunu bir ömür boyu yaşadığını söyledi.

Şen, hayatlarında engel tanımayan ve yüreği askerlik arzusuyla dolu engelli vatandaşların, vatani görevi sembolik de olsa yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.

Temsili askerlik görevini yerine getiren erler adına konuşmayı, 1999 yılında Batman'da terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Serkan Özaydın'ın kardeşi Erkan Özaydın yaptı.

Özaydın, "Biz engelliler bugün büyük bir sevgi duyduğumuz asker ocağına gelmenin ve hayallerimizi süsleyen şerefli Türk askerinin üniformasını giymenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Jandarma iz takip köpeği "Çakıl"ın kısa bir gösteri sunduğu etkinlik, askerlerin aileleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, askeri ve mülki erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Yalova

Yalova'da, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen törende 18 engelli, ellerini silah ve Türk bayrağı üzerine koyarak yemin etti.

Törende konuşan Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, anayasada vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde yüreği bu derece vatan sevgisiyle dolu bir millet olmadığını vurgulayan Gedik, "Askerlik kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın da vatan hizmetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla temsili askerlik uygulaması icra edilmektedir. Bu uygulama hem yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi hem de dünyadaki ilk ve tek uygulama olması itibarıyla büyük öneme sahiptir." diye konuştu.

Yaş kütüğüne devre plaketi çakılmasının ardından, yemin eden engelli erler adına konuşmayı Varol Vasilika yaptı.

Tuğamiral Gedik'ten terhis belgelerini alan engelli gençler, daha sonra aileleriyle fotoğraf çektirdi.