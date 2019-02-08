Engelliler hünerlerini sergiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince düzenlenen programda engelliler gönüllerince eğlenerek müzik ziyafeti sundu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda engelliler yapmış oldukları etkinlikler, geziler ve kutlamalardan oluşan slayt gösterisi sundu.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden oluşan "Engelsiz Koro" ekibi, Kırşehir türkülerinin yanı sıra, çeşitli yörelerden ezgiler seslendirdi.

Öğrendikleri halk oyunlarını da sergileyen engelliler, izleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, devletin son yıllarda engelli vatandaşların yaşam standardının iyileştirmek adına önemli düzenlemeler yaptığını anımsattı.

Engellilerin toplumun diğer bireyleriyle eşit şekilde sosyal hayatta yer almaları gerektiğini aktaran Bahçeci, "Bizler belediyeler olarak her zaman engellilere destek olmayı amaçlıyoruz. Üretime katılamayan, hizmetlere ulaşmakta zorlanan engellilerin toplumsal hayata daha etkin kalıtımlarını sağlanmasını hedefliyoruz. Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli birey olabilir. Hayatta başarıya ulaşmada hiçbir şeyin engel olmayacağını da unutmamalıyız. Engelli vatandaşlarımız kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmalı, hayata bağlılıkları ve azimleriyle de herkese örnek olmalılardır." sözlerini kullandı.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilciler ile çok sayıda engelli ailesi katıldı.