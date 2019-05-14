ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından Engelliler Haftası Konulu Anma Pulu Tanıtım Toplantısı ve İş Birliği İmza Töreni düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, PTT Pul Müzesi'ndeki programda, engellilerin hayatın her alanında etkin şekilde yer almaları için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erdem, engellilere yönelik yasal düzenlemeler, eğitim, sağlık, erişilebilirlik, istihdam alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Engellilerin aile yanında bakımını daha çok desteklediklerini ifade eden Erdem, bakıma muhtaç engelliler için 2007'de başlatılan evde bakım yardımı kapsamında, 2018'de 513 bin engelli için 6 milyar 675 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için engellilerin yılda 45 güne kadar yatılı bakım merkezlerinde ücretsiz misafir edildiğini aktaran Erdem, 341 bakım merkezinde 25 bin engelliye yatılı bakım hizmeti sunulduğunu belirtti.

Erdem, 2002'de 2 bin 600 engellinin kurum bakımı için sıra beklediğini, şu anda bakım için sıra bekleyen engellinin bulunmadığını kaydetti.

Engelli iş koçluğu uygulamasıyla yaklaşık bin engelliye sürdürülebilir istihdam sağlandığını, bu uygulamanın İŞKUR bünyesinde tüm illere yaygınlaştırılacağını dile getiren Erdem, bugün 56 bin engelli kamu personeli bulunduğunu ifade etti.

Erdem, 2012'den itibaren 41 bin engellinin aktif iş gücü programlarından yararlandırıldığını anlattı.

- "Engelli ve yaşlılara yönelik dijital dönüşümü çok önemsiyoruz"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da "Hayaller engelsizdir" sloganıyla hazırlanan anma pulunun çok güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Koç, engelli ve yaşlıların el emeği ürünlerinin iç ve uluslararası piyasaya arzına vesile olacak engelsiz e-ticaret uygulamasının hayırlı olmasını temenni etti.

Engellilerin ve yaşlıların ürettiği ürünlerin satışı için PTT'nin gösterdiği sosyal sorumluluğun tüm sektörler tarafından gösterilmesinin önemine işaret eden Koç, engelli ve yaşlılara yönelik dijital dönüşümü çok önemsediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT iş birliğinde hazırlanan Braille alfabeli pul ve ilk gün zarfının tanıtımı yapıldı.

Daha sonra engellilerin el emeği ürünlerinin, ePTTAVM tarafından satışının yapılabilmesi için engelsiz e-ticaret iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Erdem ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, ePTTAVM'den ilk siparişi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başka bir programı nedeniyle tanıtıma katılamadı.