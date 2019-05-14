KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Kurumun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, bu hafta boyunca gerçekleşecek etkinliklerdeki temel amacın, halkın engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Kırıkkale olarak birçok proje yaptıklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bizim aslında yanı başımızda ailemizin içerisinde, toplumumuzun içerisinde bizimle beraber olup bazen görmemezlikten geldiğimiz, bazen gözlerimizi kulaklarımızı kapadığımız kardeşlerimiz var. Engellilerimiz var, bunlarla birlikte bu hayatı paylaşıyoruz. Biz engellerin fizikte olmadığını, engellerin kalpte olduğunu bilenlerdeniz. Fiziki engellerin giderilebileceğini bu manada hepimize büyük vazifeler düştüğünün bilincindeyiz. Bu kapsamda arkadaşlarımız sağ olsun büyük bir fedakarlıkla ve gayretle hizmet etmeye çalışıyorlar. Bizler sizlerden güç alıyoruz, sizlerin dualarıyla hareket ediyoruz. Buradan ayrıldığımız zaman sizin hayır duanız bizimle gelecek."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu ise engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.