KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Hayat mücadelesi vererek pes etmeyen engelli vatandaşların kendileri için birer güç kaynağı olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:



"Engellilerimizin, kendi kendilerine yetebilmeleri, yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde istihdam edilebilmeleri ve aktif hayatın içerisinde var olabilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın umutsuzluğa kapılmadan üretken, katılımcı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak hepimizin ortak bir sorumluluğudur."

Çolakbayrakdar ise engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Belediye olarak yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlemlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir."

İl Başkanı Çopuroğlu da engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Engellilerimizin sorunlarını çözme ve topluma kazandırma noktasında Ak Parti hükumetleri olarak her zaman onların yanında olduk. Engelli vatandaşlarımızın sorunu hepimizin sorunudur." açıklamasında bulundu.