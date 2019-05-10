ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, engelliliğin sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal bir hukuk devleti olabilmenin gereği olarak devletimiz, engelli vatandaşlarımızın daha iyi şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayarak toplum içerisinde daha çok bulunmaları, istihdama katılarak üreten, eğitim haklarını kullanabilmeleri için çok önemli adımları hayata geçirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, Engelliler Haftası’nın bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."



