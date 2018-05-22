Engelliler el işleri sergisi Engelsiz yaşam merkezinde açıldı:

BEYPAZARI (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara katılan engelliler yaptıkları eserleri sergiye açtı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin oluşturduğu eserler Doğan Gürbüztük parkındaki Engelsiz Yaşam Merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kursiyerlerden Ömriye Şimşek, engellilerin güzel işler başardıklarını ve yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı bulduklarını söyledi.

Kendilerine destekleyen herkese teşekkür eden Şimşek, "Engellilerde bu ülkenin bir insanı. Bizim elimizden tutulduğunda neleri başaracağımız, yapacağımız görülmektedir. Engel olmayın, destek verin, bizde bir şeyler yapıp üretip satarak aile ekonomisine katkı verelim." dedi.

Sergiyi gezen Engellliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, sergide yer alan ürünleri çok beğendiğini söyledi.

Engellilere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Özalp, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine desteklerinin süreceğini aktardı.