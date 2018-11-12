Engelli öğrenciler, serayla hem kazanacak hem rehabilite olacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de engelli çocuklara eğitim veren bir okulun bahçesine yaptırılan serayla öğrencilerin rehabilite edilmesi ve aile bütçesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında "Engelsiz Yeşeren Umutlar Projesi" hazırladı.

Proje kapsamında, 102 bin lira hibe desteğiyle okulun bahçesine 116 metrekarelik sera inşa edildi. Toprak serimi ve tohum ekme çalışmaları devam eden serada bir hafta içerisinde sebze ekiminin yapılması planlanıyor.

Seradaki bitkilerin yetişmesinde aktif rol alacak ve gözlem yapacak fiziksel ve zihinsel engelli 60 öğrenci, hem kendilerini daha iyi hissedecekler hem de bölgede kurulan semt pazarında da bu ürünleri satarak ailelerine katkı sağlayacak.

Merkezin müdürü Hüseyin Meydaneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelsiz seranın dezavantajlı öğrencilerin ve ailelerinin hep birlikte yararlanabileceği proje olduğunu söyledi.

Okulda fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğünü dile getiren Meydaneri, seranın tekerlekli sandalye ile girilebilecek şekilde yapıldığını belirtti.

Meydanari, öğrencilerin ürünleri bir pazar yerinde tezgah kurup satacaklarını, bunun onların sosyalleşmesine ve rehabilite edilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı gurubumuz, yetiştirdikleri sebzeleri tohumdan filize ve olgunlaşma haline kadar birebir görecek, toprağa ve hayata daha sıkı tutunacak. Yine öğrencilerin bu tür meşguliyetleri, onlarda öfke kontrolü sağlayarak kendilerine olan güveni oldukça artıracaktır. Özellikle kış mevsiminde öğrencilerin okul bahçesinde spor yapamadıklarından bu serada vakit geçirmeleri enerjilerinin artmasını sağlayacak. Projenin ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bu tür engeli olan bireylere de ayrıca ilham kaynağı olacağını düşünmekteyiz."- Ürünleri semt pazarında satarak sosyalleşecekler





Engelli öğrenciler için genellikle at ve su terapileri yapıldığına dikkati çeken Meydanari, "Çocukların toprakla uğraşması, bir şeyler üretme ve ürettiklerini görmeleri rehabiliteleri açısından çok önemli. Öğrencilerin toprakla uğraşmalarının çok katkı sağlayacağı uzmanların da belirtmiş olduğu bir durum. Projemizin esas amacı bu." dedi.

Proje koordinatörü Yunus Emre Gümüşbaş da projeyi hazırlarken hep çocukları düşündüklerini dile getirdi.

Okuldaki çocukların ve ailelerinin özel insanlar olduğunu belirten Gümüşbaş, "Bu yüzden öğrencilerimizin toprakla ilgilenmesi, kendilerini iyi hissedecekleri bir ortam kurmak adına böyle bir proje hazırladık. Öğrencilerimiz, bitkilerin büyümesindeki her aşamayı gözlemleyerek, yetişmesine katkı sağlayacak. En önemlisi de bu ürünleri semt pazarında satarak sosyalleşecekler. İnşallah projemiz amacına ulaşır." ifadelerini kullandı.

Projenin yüklenici firma yetkilisi Özgür Alpay Ada ise seranın 116 metrekarelik alanda cam ve polikarbondan yapıldığını, 51 metrekarelik ekim alanının olduğunu söyledi.