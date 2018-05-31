ANKARA (AA) - Araba tutkunları, evlerinden otomobilleriyle aldıkları zihinsel engelli çocuklarla iftarda bir araya geldi.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) Gölbaşı kampüsünde, "Seat Team Ankara"nın katkısıyla dün bir iftar programı düzenlendi.
İftara katılacak çocuklar ile aileleri, araba tutkunları tarafında 15 araçla evlerinden alınarak konvoy halinde kampüse getirildi. Çocukları iftarda öğretmenleri de yalnız bırakmadı.
Araba tutkunları ile zihinsel engelli çocuklar birlikte yemek yiyerek eğlenceli vakit geçirdi.
Topluluk üyeleri, zihinsel yetersiz çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.