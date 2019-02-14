Emniyette koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, toplantıda, terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinerek FETÖ, DAEŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Bu doğrultuda da terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemleri anlattı.

Geçen yılın aralık ayında Erzincan’da tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu miktarı olan bin 271 kilo eroinin, ardından da Erzurum’da yine tek seferde bin 535 kilo eroinin, birkaç gün sonra da iki ayrı operasyonla İstanbul'da bin 100 kilo eroinin ele geçirildiğini hatırlatan Uzunkaya, tüm illerdeki operasyonlarda görev alanları kutladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının merkezden yönettiği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yoğun takip ve analiz sonuçlarının ardından büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Uzunkaya, "'Narkotimsah' adını verdiğimiz bu operasyonda, 203 sokak satıcısı ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla, dün başlayan ve üç gün devam edecek, "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme" toplantısı hakkında değerlendirmelerde de bulunan Uzunkaya, 2018 yılında yakalanan başarı grafiğini düşürmeden, bu toplantıyla asayiş hizmetlerinde yeni ve daha da başarılı bir dönemin başladığını kaydetti.

Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği, bu nedenle seçim öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirlerden, çarşı ve mahalle bekçilerinin öneminden bahsedildi.

Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri video konferans yöntemiyle dahil oldu.

