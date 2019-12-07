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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Aktaş, "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Genel 07.12.2019, 09:39
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, AA
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ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aktaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Suriye'deki zulmü gösteren anlamlı, gerçekçi ve etkileyici fotoğraf olduğunu belirterek, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy kullanan Aktaş, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını seçti.

Aktaş, fotoğraftaki kız çocuğunun, yaşadığı olumsuzluklara rağmen canlılığını ve heyecanını kaybetmeyen, anlamlı gözlerle bakmasının etkileyici olduğunu söyledi.

Mehmet Aktaş'ın spor kategorisindeki tercihi ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı oldu.

Söz konusu fotoğrafın, ülkeyi ve milleti gururlandırdığını ve onurlandırdığını belirten Aktaş, bu vesileyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımını da tebrik etti.

#AA #Anadolu Ajansı #Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş #yılın fotoğrafları
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