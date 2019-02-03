EMİTT'te Kırşehir'e

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan stant ödüle layık görüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen dünyanın en büyük 5. turizm fuarı EMITT'te Kırşehir'e "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım" ödülü verildi.

Kırşehir'in tarihi, kültürel ve termal turizmde kazandığı ivmeye yer verilen stantlarda, belgesel gösterimlerinin yanı sıra, kent ile özdeşleşmiş yerel ürünlerin ve el sanatlarının da sunumlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehri en iyi şekilde tanıtma gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Türkülerinin seslendirildiği, misafirlere yöresel ürünlerin ikram edildiği stantta Kırşehir pekmezi, Kaman cevizi, Onyx taşı ve birçok mamulün satışının yapıldığını belirten Akın, "İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı standımız, EMITT yetkilileri tarafından 'Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım Standı' ödülüne layık görüldü. Belediyemiz ile hazırladığımız Kırşehir standı fuar boyunca Kırşehirli hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Standın hazırlanıp ödüle layık görülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EMITT Fuar Koordinatörü Ezgi Yalçın, "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım" ödülünü Kırşehir İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir'e teslim etti.

İstanbul'da yaşayan Kırşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Kırşehir ile ilgili broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görseller dağıtılıyor.