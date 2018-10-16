Emine Erdoğan'dan ata tohumu seferberliğine destek çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım." dedi.

Emine Erdoğan, bir otelde Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne katıldı.

Girişimci kadın çiftçiler ödül töreni vesilesiyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, Anadolu kadınını tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilemediğini, her zaman üretim hayatının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Emine Erdoğan, kadınların geçmişten bugüne gerek ev içinde gerekse dışında ekonomik ve sosyal hayatın her zaman bir parçası olduğunu belirterek, "Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini veriyor, kendini adıyor. Ülkemizin de bu adanmışlığa çok ihtiyacı var. Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor." diye konuştu.

- "Yerli tohumun peşine düşelim"

Gıda kalitesi için tohumun önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Anadolu toprağının eşsiz bir şifa kaynağı olduğunun, bilinç ve özveriyle işlendiğinde önemli bir güce dönüşebileceğinin altını çizerek, "Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi koruma, bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanma noktasında da iş birliği yapmalıyız." dedi.

Kadınların kendi potansiyellerinin farkına varması, tarımsal üretim alanında hak ettikleri yeri edinmesi, gerek şehir hayatında gerekse kırsalda güçlerini ortaya koyması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek böcekçiliğine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğinizi biliyorum. Sizlerin çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi değil, ekonomiyi ve turizmi de güçlendiriyor. Son yıllarda Isparta'da lavanta yetiştiriciliğinin ne kadar farklı boyutlara ulaştığını biliyor ve memnun oluyoruz. Gülü ile meşhur Isparta şehrimiz, artık lavantasıyla turist çeken bir konuma gelmiştir. Kadınlarımızın burada üstlendiği rol son derece sevindiricidir.

Keza geçtiğimiz yıllarda ödüllendirdiğimiz kaz yetiştiriciliği, kekik ve sumak ekşisi üretimi yapan kadınlarımız var. Her biri ayrı ayrı değerdir. Lütfen başladığınız bu işlerde sürdürülebilir olun. Pes etmeyin. Emek verdiğiniz alanda adres haline gelin, ihracat yapın."

- "Türkiye 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir noktaya geldi"

Emine Erdoğan, Türkiye'nin tohum ihracatının hızla artığına işaret ederek, "2002'de 145 bin ton sertifikalı tohumluk üretimimiz 15 yılda 7 kat arttı. İhracatımız ise 8 kat artarak ülkemizi 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir noktaya getirdi. 2023'te hedefimiz 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların ekonomik hayata katılımı ile mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal istihdam stratejisi çerçevesinde 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kırsalda yaşayan kadınlarımıza da fırsat eşitliği çerçevesinde güzel imkanlar verilmektedir. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik tarım, ev ekonomisi ve sosyal konularda eğitim ve yayın hizmetleri sunmaktadır. Kooperatif kurmalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmekte, tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliğini özendirmektedir. Aile çiftçiliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kadınlar başta olmak üzere çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları hazırlamaktadır."

Emine Erdoğan, projeler sonucunda Türkiye'de ilk kez kırsalda lisanslı kadın seyisler yetiştirildiğini dile getirerek, kadın çiftçilerin koza üretimi ve balıkçı ağı tamirinde de fark ortaya koyduklarını söyledi.

2003-2017 yıllarında 2 milyondan fazla kadın çiftçinin eğitildiğini aktaran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki bu hizmetler kırsalda kadın girişimciliğini üst seviyeye çıkaracak ve yaşadıkları bölgenin ekonomisini daha da güçlendirecektir." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanı cennet olan bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu zenginliği değerlendirebilirsek ulusal hedeflerimize ulaşabiliriz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücü dünyada her zaman daha da artmaktadır. Bizlerin de ilerleme sürecine yeni başarı hikayeleri ile destek vermemiz gerekiyor. Hepimizin çabası aynı nehire akıyor. Türkiye'nin büyüme hamlesine destek veren, bu çalışmalarda yer alan, alın terlerini esirgemeyen tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Her birine gayretleri nedeniyle teşekkür ediyor, yeni başarı hikayeleri ile tanışmayı bekliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Emine Erdoğan'a hediye tablo takdim etti. Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi Projesi Yarışması'nda ilk üç dereceye girenlere ödüllerini veren Emine Erdoğan, programın sonunda kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve stantları gezdi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze katıldı.







