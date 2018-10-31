Emekli astsubaylardan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şube Başkanı Ali Osman Özkaya ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, emekli astsubaylar ile görüşen Vali Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emekli astsubayların talep ve görüşlerini alan Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, derneğin emekli olan astsubaylar ile yakınlarını bir araya getirdiğini, üyeler arasında dayanışma duygusunu ön plana çıkararak, önemli bir görevi üstlendiğini ifade etti.

Özkaya ise dernek ve dernekte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Akın'a bilgi verirken, yeni yapacakları projeleri de anlattı.