Emekli adliye çalışanı

NİĞDE (AA) - Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.
Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.
C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.
NİĞDE (AA) - Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı...
NİĞDE (AA) - Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.
Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.
C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.