Emekli adliye çalışanı "zimmet" iddiasıyla tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı...

Emekli adliye çalışanı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de emekli yazı işleri müdürü, zimmet iddiasıyla Giresun'da tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zimmet iddiasıyla aranan Ulukışla Adliyesi'nden 3 ay önce emekli olan yazı işleri müdürü C.A'yı Giresun'da yakaladı.

Gözaltına alınan C.A, Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS'le yapılan sorgu sonucu tutuklandı.

C.A, Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

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