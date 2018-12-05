Eli kanlı YPG/PKK'ya sonbahar darbesi

ERZURUM (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz YPG/PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, sonbaharda kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik söz konusu mevsimde de yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı YPG/PKK'ya dar eden güvenlik güçleri, eylül, ekim ve kasım aylarına denk gelen sonbahar döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla teröristlere ağır darbe indirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Eylül-30 Kasım arasındaki üç aylık sonbahar döneminde terör örgütü YPG/PKK saldırılarında 17 güvenlik görevlisi şehit oldu.

İşçilerin de aralarında bulunduğu 3 sivilin yaşamını yitirdiği terörist saldırılarda 6 sivil de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 17 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

515 teröristhale getirildi

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Üç aylık sonbahar döneminde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 515 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü YPG/PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı dönemde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 391 zanlıdan aralarında HDP'nin eski milletvekili ile belediye başkanlarının da bulunduğu 347'si tutuklandı.

Sonbaharda etkisiz hale getirilen sözde sorumlular

Sonbaharda da kırsalda teröristlerin peşini bırakmayarak örgüte ağır darbe indiren güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisizleştirdi.

Diyarbakır'da iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle aranan ve İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi.

Ölü ele geçirilen teröristin, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ile Diyarbakır'da 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu ve 11 suçtan arandığı anlaşıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Eylül'deki operasyonda, aynı listenin "kırmızı" kategorisindeki örgütün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Türkiye'nin talebi üzerine İnterpol'ün kırmızı bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı terörist Mehmet Y, 5 Eylül'de Bulgaristan'ın Varna kentinde gözaltına alındı.

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin 14 Eylül’de Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 15 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "turuncu" kategorideki "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist Sabri Kartal da 16 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 30 Eylül'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin PKK'nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 Ekim'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin "gri" kategorideki "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi.

PKK/KCK'nın sözde Belçika ve İsveç sorumluları yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan 9 Ekim'de Batman'da, sözde İsveç sorumlularından H.B. 23 Ekim'de Diyarbakır'da yakalandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 11 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, sözde Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve sözde Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu anlaşıldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 Ekim'de ölü ele geçirilen teröristin "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit olduğu saldırının faili terörist K.B. de 24 Ekim 2018'de yaralı yakalandı.

Güvenlik güçleri, terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'yi 31 Ekim'de Şırnak kırsalındaki operasyonda sağ ele geçirdi.

Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden terörist de öldürüldü

Şırnak'ta 3 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu" kategorideki PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

"Gri" kategoride bulunan ve 300 bin lira ödülle aranan örgütün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı PKK'lı Ali Akbaş, 27 Kasım'da Muş'ta etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonda etkisizleştirilen diğer teröristin ise 2015'te jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Muhammed Kaya olduğu anlaşıldı.