ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası kapsamında Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline "Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Sağlıklı Ekmek Tüketimi" konusunda eğitim verdi.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Diyetisyenlerinden Aysu İlhan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, ekmeğin tarihçesi, ekmeğin beslenmedeki önemi, ekmek israfı ve bayat ekmek ile yapılabilecek çok sayıda alternatif yemeğin tarifi ayrıntılı anlatıldı.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle Türkiye'de ekmek israfının boyutlarının araştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.



- Her yıl 2,1 milyar ekmek çöpe atılıyor



Türkiye'de günde 6 milyon, yılda 2 milyar 100 milyon ekmek israf oluyor.

Yapılan araştırmalar, ekmek israfının ülke ekonomisine faturasının 1 milyar 546 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu rakam un ihracatında lider konumda bulunan Türkiye'nin un ihracatından elde ettiği gelire de eşit.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013'te başlatılan özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçirilen "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" ile ekmeğin poşette saklanmasından, dilimlenerek tüketilmesine kadar birçok bilgi paylaşılıyor.

