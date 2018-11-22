Eğitimdeki örnek uygulamalar tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, okulların eğitimdeki iyi uygulamalarının tanıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, "Bir Okul; Bir Bakış ‘Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım" toplantısı yapıldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, okul müdürlerinin geçen ders yılında ve bu sene sonuç aldıkları iyi uygulamaları tanıttıklarını söyledi.

Toplantıda okulların genel durumu, akademik başarısı ve sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildiğini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı ilçemiz eğitimde üstün başarı gösteren ilçelerden biridir. Bu başarının mimarları okul müdürlerimizdir. Müdürlerimizin gayreti ve azmi okulda çok büyük değişimleri başlatıyor. Her okulumuz kendi dinamikleri içerisinde çok güzel uygulamalar yapmaktadır. Bu toplantılar ile okullarımızda yapılan iyi uygulamalar belirlenerek bir sistem dahilinde tüm okullarımıza yaygınlaştırılacaktır."

Okul müdürleri de eğitimde başlattıkları iyi uygulamalar hakkında bilgi verdi.



