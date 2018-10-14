Eğitim-Bir-Sen Seydişehir Şubesinde yeni dönem

KONYA (AA) - Eğitim-Bir-Sen Seydişehir Şubesinde, Mustafa Ceran başkanlığa seçildi.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Seydişehir Şubesinde olağan genel kurul yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda yapılan ve mevcut başkan Celal Bican'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda, Mustafa Ceran başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçime gidildi.

Kongrede yapılan seçimle Ceran şube başkanlığına getirildi.

Ceran, yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının, çok önemli görev ve vizyon üstlendiklerini ifade etti.

Güçlü Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak sosyal, ekonomik çalışmaları yerine getirdiklerini dile getiren Ceran, "Aynı zamanda özlük haklarını korumak, daha ileri seviyeye ulaştırmak için mücadele ediyoruz. Seçimlerin sendika üyelerine, eğitim camiasına ve ülkeye hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.