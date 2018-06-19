Ege Yapı'dan Batışehir ve Kordon İstanbul'da kampanya

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Batışehir ve Kordon İstanbul'dan banka kredili satışlarda yüzde 20 indirim, sadece yüzde 5 peşinat imkanı ve yüzde 0,98 oranla 120 ay vade fırsatı sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, gayrimenkulde sunulan yüzde 20 peşin indirimi, sadece yüzde 5 peşinat fırsatı ve yüzde 0,98 oranla 120 ay vade fırsatlarına ek olarak KDV ve tapu harç indirimleriyle birlikte 30 Haziran'a kadar yaşamın devam ettiği Batışehir'den veya yeni etabı da satışa açılan Kordon İstanbul'dan ev sahibi yapıyor.

Levent ve Maslak'ın yanı başında yükselen, bahçeli veya teraslı olmak üzere stüdyodan 4+1'e farklı seçeneklerdeki evlerin yanı sıra mağazaların da yer aldığı Kordon İstanbul projesinin ikinci etabı, gelecekteki sakinlerini bekliyor.

Doğayla iç içe yürüyüş yollarının yanı sıra zen, renk ve aromatik bahçelerden, yemyeşil çimlerdeki yoga alanlarına, gölet manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, şömineli oturma alanlarına kadar pek çok ayrıcalığın yer aldığı Kordon İstanbul, İstanbul'un en önemli iş merkezlerine olan yakınlığı dolayısıyla özellikle çalışan aileler ve beyaz yakalılar tarafından tercih ediliyor.



Toplam 108 bin metrekare peyzaj alanı, 1+0'dan 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleri olan, A+ ofislerden alışveriş caddesine, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından otellere kadar birçok fonksiyonu içerisinde barındıran uluslararası ödüllü projesi Batışehir, 3 adet sosyal tesis, 6 adet açık/kapalı yüzme havuzu, bin 500 metrekare çocuk oyun alanı, basketbol sahası, tenis kortu, halı saha, bisiklet yolları ile ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

TEM otoyoluna açılan özel girişi ve kolay çıkışının yanı sıra yeni açılacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ile Batışehir'e ulaşım daha da kolaylaşacak









- "Tüketicilerden ciddi anlamda talep aldık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, kampanya ile ister yatırım ister yaşama amaçlı olsun, konut sahibi olmak isteyenlere çok ciddi bir fırsat sunduklarını bildirdi. Kabadayı, bu fırsatı gören tüketicilerden ciddi anlamda talep aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan yüzde 10 oranındaki KDV ve tapu harçlarındaki indirime ek olarak kamu bankalarının sunduğu faiz indirimiyle orta gelir grubuna da ev sahibi olma fırsatının tanınmasıdır. Peşinatın yüzde 20'lerden yüzde 5'e çekilmesi peşinatı olmayan veya nakit parasını peşinata bağlamak istemeyen orta gelir grubuna ve ayrıca yatırımcıya önemli bir avantaj sağlamak. Yeni bir ev sahibi olmak isteyenlerin önünü açan bu kampanya hem vatandaşa hem sektöre hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Bu çerçevede tüketicilere yaşamın devam ettiği ve hemen ev sahibi olabilecekleri Batışehir'den ya da benzersiz lokasyonu ile ön plana çıkan Kordon İstanbul projemizden ev sahibi olmalarını, çok cazip fırsatları kaçırmamalarını öneriyoruz."







